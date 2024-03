Jogo do Botafogo hoje (6/3) na Libertadores: horário e onde assistir

O Bull Bragantino avançou à terceira fase após eliminar o Águilas Doradas nos pênaltis. O Massa Bruta venceu o Santos no fim de semana e lidera o Grupo C do Paulistão, com 21 pontos.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (13), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Botafogo x Red Bull Bragantino - Fase preliminar Libertadores

Data e hora: 6 de março de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN, Star+ e globoplay