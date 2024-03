André Hernan explica quando houve o rompimento entre Casares e Leila

O colunista André Hernan contou no De Primeira quando foi que o clima entre Julio Casares, presidente do São Paulo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, azedou. Segundo ele, a dupla tinha boa relação até a pulada de muro do lateral esquerdo Caio Paulista.

'Essa relação começou a desmoronar no episódio Caio Paulista': "A relação entre Leila e Julio sempre foi uma relação ok, uma relação entre dois dirigentes de dois grandes clubes, rivais, que se enfrentam. Eles sempre se encontraram em reuniões da Libra, Federação Paulista, reuniões com Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da FPF], com a CBF. A Leila sempre defendendo os posicionamentos dela, e o Julio sempre defendendo os posicionamentos dele, ok. Essa relação começou a ficar ruim, começou a desmoronar no episódio Caio Paulista".

'São Paulo descobriu pela imprensa o interesse do Palmeiras': "O episódio Caio Paulista é onde fica tudo muito azedo, fica tudo muito estranho, porque o São Paulo estava em negociação com o Caio Paulista e, de repente, descobre por outras pessoas, descobre até pelo noticiário, que o Palmeiras está interessado no Caio Paulista. Um dirigente do São Paulo pega a mão no telefone, liga para um dirigente do Palmeiras e fala: 'vocês estão negociando com o Caio Paulista?'. E a resposta do outro lado é: 'sim'. E aí o São Paulo se sentiu desapontado. Essa relação, que sempre foi ok, acaba com o episódio Caio Paulista".