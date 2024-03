Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Léo Ortiz

O Flamengo, enfim, anunciou a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Ele foi comprado do Red Bull Bragantino e assina um vínculo até dezembro de 2028 com o rubro-negro.

O que aconteceu

Ortiz chegou ao Rio ontem (5) e já falou como jogador do clube. Nesta quarta-feira, fez exames e assinou o contrato. O Flamengo esperava isso para fazer o anúncio, apesar de ter publicado conteúdos do zagueiro no aeroporto. O jogador fará o primeiro treino durante a tarde.

A novela vinha se arrastando ao longo dos últimos meses. A negociação começou logo após o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Fla já tinha sondado a situação do jogador antes.