Corinthians ganha tempo na Justiça e negocia acordo milionário com agente

O Corinthians ganhou tempo na Justiça para negociar um acordo milionário com o empresário Carlos Leite.

O que aconteceu

Carlos Leite pediu a "execução sumária" de uma dívida de cerca de R$ 60 milhões. Se acatado o pedido, o Corinthians teria apenas três dias para pagar.

Ontem, a juiza Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro negou a demanda e deu 15 dias para readequação do pedido do empresário: "adequar a presente para ação de conhecimento, diante da ausência dos requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza do título que embasa a ação, nos termos da fundamentação supra, sob pena de indeferimento da inicial", decretou a doutora.