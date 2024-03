Casagrande: 'Comportamento do Calleri é tão nocivo quanto o do Abel'

O colunista Walter Casagrande afirmou no UOL News Esporte que o comportamento de Calleri, artilheiro do São Paulo, é tão intimidador à arbitragem e nocivo ao futebol quanto o de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

'Comportamento do Calleri foi o mesmo do Abel': "São Paulo e Inter de Limeira foi na semana passada, 3 a 0, eu fiz o jogo pela Record. Na hora que de escolher bola e campo, o Calleri chegou para o juiz e disse assim: 'vê se apita direito aí, porque na última partida você não apitou'. Então, o comportamento do Calleri foi exatamente o mesmo que o Abel faz. Só que, como o Abel não joga, ele fica gritando e fazendo escândalo do lado de fora. Mas a intimidação que o Calleri fez no árbitro naquele momento já deveria ter tomado cartão amarelo na hora".

'É nocivo, agressivo e intimidador do mesmo jeito': "Então, o Calleri fez a mesma coisa no Inter de Limeira e São Paulo e pouco se falou do comportamento do Calleri durante a semana. Não se cita esse comportamento do Calleri que, na minha opinião, é tão nocivo, tão agressivo e intimidador como o Abel faz fora do campo. É a mesma coisa".