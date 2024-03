Santos: Presidente abre o jogo por ban na Fifa, mata-mata em SP e reforços

Reforços: "É um monitoramento do futebol, não queremos criar expectativa com reforços porque a dificuldade é grande"

Inscrições

"Podemos inscrever, hoje teve um amistoso no CT entre Santos e São Bernardo - Peixe venceu por 1 a 0, podemos fazer inscrição de alguns atletas da base que estão treinando muito bem. O Jorge também está dentro dessa avaliação."

A renda das quartas de final é dividida?



"Nessa fase sim. Por igual, 50%."

Jogo na Vila no mata-mata



"Fizemos contato com o Corinthians e praticamente encerramos as conversações. Foi coeirmão no sentido de entender e negociar e chegar a uma conclusão relativamente favorável financeiramente. Mas, nessa situação, o Santos já fez um entendimento. Existe um outro problema envolvendo a Policia Militar. A rodada pode ter dois times de São Paulo como mandantes. Sábado e domingo estariam destinados a eles. Se pudermos jogar sábado ou domingo, desde que não seja 11h, nós aceitamos. Nos negamos a jogar 11h. Precisa ser resolvida a questão da classificação e onde jogarão os finalistas. Se isso ocorrer, a federação estuda uma outra possibilidade. De que o Santos jogue durante a semana. Está sendo estudado. Temos que avaliar se esse jogo durante a semana, para o estádio do Corinthians, a depender do horário, se teremos atrativos e segurança para repetir o que houve no Morumbi. Temos que fazer o cálculo para colocar o máximo de torcedores possíveis no estádio. Estamos avaliando não somente a questão financeira, o objetivo do Santos é passar de fase. Hoje conversei com a comissão e jogadores e fiz os esclarecimentos. Pontuei bem os objetivos que o Santos traça nessa temporada e, dentre eles, estava a programação de jogos em São Paulo. E reconhecemos a força da Vila Belmiro, é a nossa casa. Diante desses critérios, estamos avaliando. A preferência é natural dos profissionais, que historicamente jogaram na Vila, que é o nosso estádio. A decisão que o Santos adotar será conjunta, nunca isolada"



Tranferban Cueva



"Fizemos duas propostas, a primeira foi recusada. A segunda a resposta está sendo analisada. Os impedimentos estão acontecendo para que a gente resolva a questão do transferban. A primeira proposta envolvia jogador. Há um problema na relação entre o Santos. A inadimplência e relação que ocorreu em duas oportunidades entre os clubes. A segunda foi uma possibilidade de parcelamento. E eles estão estudando. Estamos aguardando o retorno."