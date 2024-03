Weverton tem atuação irregular e acende alerta antes das finais no Paulista

O goleiro Weverton teve mais uma atuação irregular no empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o São Paulo, no MorumBis, e acendeu o alerta na torcida antes das finais do Paulistão.

O que aconteceu

Weverton voltou a se mostrar inseguro na meta do Palmeiras. Na origem do gol do São Paulo, ele deu passe "na fogueira" para Richard Ríos, que perdeu a bola na intermediária do Verdão. Depois, no chute rasteiro de Alisson, o goleiro caiu mal e perdeu o tempo da bola, que passou perto de sua mão.

Foi a segunda atuação irregular seguida de Weverton em clássicos pelo Verdão. Ele já havia vacilado no gol de empate do Corinthians no histórico 2 a 2 em Barueri, marcado pelo golaço de falta de Rodrigo Garro do meio da rua, já nos acréscimos da partida.