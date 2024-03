São Paulo virou 'calcanhar de Aquiles' do Palmeiras na era Abel Ferreira

Abel Ferreira terá hoje (3), no comando do Palmeiras, seu 22º clássico contra o São Paulo, e o português precisará de mais do que "sorte" para venceu seu rival mais indigesto. A partida pelo Campeonato Paulista será no Morumbi, às 20h (de Brasília).

O que aconteceu

O confronto está empatado, com sete vitórias para cada lado. Os sete jogos restantes terminaram em igualdade.

O São Paulo, porém, leva a melhor em partidas disputadas no MorumBIS. São quatro triunfos para o Tricolor, contra três do Alviverde, além de três empates.