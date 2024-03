'O time nunca desistiu': António Oliveira exalta elenco após vitória suada

Garro e Coronado podem jogar juntos?: "Os jogadores talentosos têm sempre espaço na minha equipe, evidente que sem desequilibrar a mesma — a organização e o equilíbrio são fundamentais quando temos e quando não temos a bola. Eles tiveram pouco tempo juntos, o Rodrigo tem sido estimulado e solicitado nos últimos jogos, é um jogador que não está tão habituado à sequência de jogos, as tomadas de decisões começam a ser erráticas. Nós temos que manter o equilíbrio da equipe e foi nessas perspectiva que o Rodrigo saiu e depois o Igor ocupou o espaço dele, mantendo a largura com dois pontas rápidos, o Pedro Henrique e o Gustavo. São dois jogadores talentosos, que se associam bem e percebem o jogo da mesma forma. São dois grandes jogadores e, portanto, têm possibilidades de jogarem juntos".

Corinthians fará mais contratações?: "Estou muito feliz com o que tenho, se alguém chegar é para acrescentar. Sobre o Cacá, só vou comentar quando for oficializado. Me dá prazer trabalhar com esse grupo, que gosta de treinar, de crescer e de atingir os objetivos individuais e coletivos. Até agora, estou muito satisfeito com os que estavam, com os que chegaram, nós temos gente capaz e competente dentro do clube que vai nos ajudar a construir um Corinthians cada vez mais forte".

Desempenho de Fagner: "O Fagner está jogando bem nas minhas mãos como já jogou na mão de muita gente. É um jogador de altíssima qualidade, que entende muito sua posição, tecnicamente é acima da média, a tomada de decisão e a criatividade com bola, a ocupação dos espaços, capacidade de passe e de cruzamento, tanto que esteve diretamente ligado aos dois gols da equipe. É um jogador que contamos, talentoso, de grande qualidade, com uma história enorme, um campeão. Portanto, estou muito feliz por tê-lo aqui no Corinthians".

Importância de Maycon: "É um jogador que, pela sua inteligência tática, pode jogar em qualquer posição. Entende muito bem os espaços que tem que ocupar, tem cumprido muito bem as missões táticas que vêm sendo estipuladas, é um jogador que tecnicamente a bola não queima, tem personalidade forte, nos momentos mais desafiantes ele se faz presente. Não gosto de individualizar, para mim são todos importantes na construção de um modo de jogar e de um grupo e uma família que queremos construir aqui. Estou muito satisfeito pelo grupo que tenho e agora é descansar para continuar a trabalhar".

Cruzamentos na área do Corinthians: "Defender sem bola é uma arte, quando o adversário só chuta três vezes na sua baliza, a equipe está tendo sucesso. Nós temos estratégias em todos os momentos, bloco alto, médio e baixo. Nos cruzamentos, muitas vezes não vamos cortar todas as bolas e todos os cruzamentos dos adversários, a equipe está crescendo, evoluindo, mas ao mesmo tempo tem que ir atrás do resultado, não podemos ter tudo. Estou muito satisfeito pela entrega, pelo sacrifício e os jogadores estão de parabéns".