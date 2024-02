São Luiz x Grêmio: onde assistir ao jogo da Recopa Gaúcha

O Grêmio é o campeão gaúcho de 2023, enquanto o São Luíz é o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol. A decisão é realizada em jogo único, e em caso de empate, a partida vai para os pênaltis.

Os dois times vêm de derrota pelo Campeonato Gaúcho: enquanto o Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Internacional; o São Luíz perdeu para o Guarany de Bagé por 1 a 0.

As equipes já se enfrentaram em 31 ocasiões: com 19 vitórias do Tricolor, duas vitórias do São Luiz e 10 empates.

São Luiz x Grêmio - Recopa Gaúcha

Local: Estádio 19 de outubro, em Ijuí, no Rio Grande do Sul

Data e Hora: 28 de fevereiro às 19h30 (de Brasília)