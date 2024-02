Ex-secretário de Justiça analisa caso Robinho: 'Nada deve acontecer'

Pena cumprida no Brasil: "Não há propriamente alguém que vá falar a favor desse pedido. Esse pedido é tramitado. A gente tem duas possibilidades, a primeira, que é o pedido do governo italiano, é que essa pena seja cumprida aqui. Possibilidade jurídica para isso existe? Existe, cabe ao STJ decidir. Nós faríamos simplesmente a transferência da execução da pena. O pedido das autoridades italianas é que a pena seja cumprida no Brasil".

Novo julgamento no Brasil: "O STJ pode também decidir que a transferência do processo seja feita para o Brasil e aí cabe a discussão "se o processo já terminou lá, em qual estágio vamos transferir"? O mais comum é que seja transferido do zero, então o Robinho responderia perante à Justiça brasileira, há um novo processo".

Pressão popular para a prisão: "Os ministros têm que julgar casos com base na letra da lei e não por pressão popular. O Judiciário tomando decisão por pressão de opinião pública tende a errar. Eu, confiando bastante na experiencia dos ministros, entendo que farão um julgamento técnico independente de quem esteja do outro lado".