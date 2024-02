Parceiro de Parreira e Zagallo na seleção do tetra, Prima 'renasce' no TO

O Bico do Papagaio é uma região de Tocantins, transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. É composta por 27 cidades, com um total de 230 mil habitantes. É uma região com muitos conflitos agrários. A Guerrilha do Araguaia passou por lá. Hoje, é região turística, principalmente em Araguatins, onde se juntam os rios Araguaia e Tocantins.

Ao sul, o Bico do Papagaio faz divisa com Araguaína, a segunda cidade mais populosa de Tocantins, com 180 mil habitantes. Está a 384 quilômetros de Palmas, a capital. A cidade tem dois times disputando o campeonato estadual, o Araguaína Futebol e Regatas, conhecido como Tourão do Norte, e o União Atlético Clube.

É ali, em Araguaína, é ali no União, que um tetracampeão mundial de futebol está praticando o gratificante esporte de sentir os pelos do braço se eriçarem e aquele friozinho tomar conta da barriga quando começa - ou até antes de começar - uma partida de futebol. É Luiz Carlos Prima, preparador físico da seleção brasileira por sete anos, de 1991 a 1998 e que deixou o futebol por 20 anos para poder, segundo ele, namorar a esposa Cristina, com quem é casado há 44 anos.