Transmissão ao vivo de Flamengo x Fluminense: onde assistir com imagens

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

A transmissão ao vivo do clássico será pela Band, Bandsports e Goat.

A disputa pela liderança é o principal atrativo do jogo. Os times estão empatados com 21 pontos, mas o rubro-negro leva vantagem no saldo de gols.