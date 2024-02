Corinthians tem goleiro xodó e volta de Yuri contra a Ponte; veja times

Com Yuri Alberto de volta, o Corinthians está escalado pelo técnico António Oliveira para o jogo contra a Ponte Preta, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians vai a campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele, Maycon, Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Carlos Miguel segue na meta alvinegra, visto que Cássio foi suspenso no Dérbi da rodada anterior. Yuri Alberto, ausente no jogo do meio de semana, se recuperou de uma lesão na costela e retorna ao time titular.