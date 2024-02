Como São Paulo trata primeira oscilação de time de Carpini na temporada

Depois de seis partidas de invencibilidade no início de 2024, o São Paulo de Thiago Carpini já soma três jogos sem vitória. No entanto, essa primeira oscilação do time não preocupa a diretoria do Tricolor paulista.

O que aconteceu

O Tricolor vê um início de ano atípico e com absoluto sucesso. A equipe de Thiago Carpini teve duas decisões importantes após apenas três jogos junta e saiu vitoriosa em ambas: a quebra do tabu na Neo Química Arena e o título da Supercopa em cima do Palmeiras.