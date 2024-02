Bigode e Guilherme vão bem em triunfo do Santos, Otero é o pior; veja notas

Os atacantes Guilherme e Willian Bigode foram eleitos os craques do Santos na plataforma de estatísticas 'Footstats'. O Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1 na manhã de hoje, no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Veja todas as notas

João Paulo - 5,0

Aderlan - 6,1

Gil - 5,9

Joaquim - 5,4

Tomás Rincón - 5,2

João Schmidt - 5,3

Diego Pituca - 5,7

Willian Bigode - 6,4

Julio Furch - 5,7

Guilherme - 6,4

Wesley Patati - 5,4

(Felipe Jonatan) - 5,5

(Otero) - 4,8

(Morelos) - 6,3

(Pedrinho) - 6,3