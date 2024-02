Vasco x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Vasco e Volta Redonda se enfrentam hoje (24), às 17h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

A partida terá transmissão do SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Vasco poderá dar um grande passo rumo à classificação às semifinais do Carioca caso vença. O Cruzmaltino inicia a rodada no G4 e a dois pontos do quinto colocado, o Botafogo.