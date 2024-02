Técnico do Gama dá chapéu em jogador adversário e leva amarelo; veja

O treinador Cícero Júnior, do Gama, aproveitou uma saída de bola para a lateral e aplicou um chapéu em um jogador do Paranoá, adversário de seu time em uma partida do Campeonato Candango. O técnico acabou advertido com o cartão amarelo.

O que aconteceu

O lance inusitado aconteceu aos oito minutos do segundo tempo. A esta altura, o Gama vencia a partida por 1 a 0.