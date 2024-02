Sósia de muletas na transmissão confunde filho de Gustavo Gómez; veja

Quando viu o sósia na TV, o filho do zagueiro gritou: "Papai". Gustavo Gómez riu da situação e disse: "Não é o papai. O papai está aqui! Olha esse cara!".

Dentro de campo, o substituto de Gómez brilhou. Luan, que ocupou a vaga do paraguaio contra o Mirassol, deu uma assistência para o gol de Aníbal Moreno.

Palmeiras venceu de virada e tem a melhor campanha do Paulistão. O time alviverde fez 3 a 1 no Mirassol e chegou a 21 pontos, na liderança do Grupo B.