Relacionado há 83 jogos seguidos, Juan convenceu São Paulo, mas não torcida

Com a decisão, Talles Wander foi liberado ao AFS Vila das Aves (POR). O Tricolor tinha 100% dos direitos econômicos do atleta que foi artilheiro do time na Copinha do ano passado e seu vínculo ia até o final de 2026.

Juan já soma 83 jogos consecutivos relacionado. É a maior marca nos últimos dez anos.

O atacante está entre os relacionados no São Paulo desde os últimos três jogos de 2022. Foram todos os 71 no ano passado e mais nove nesta temporada.

O desempenho de Juan na pré-temporada foi considerado bom e desacelerou a busca por um reserva para Calleri. O Tricolor não esconde que precisa de um jogador para a posição, mas aguarda uma oportunidade de negócio e, por enquanto, vai com Juan.

Juan entrou em cinco dos nove jogos do ano e marcou um gol. Ele foi titular somente em uma partida, no clássico contra o Santos, em variação tática pensada pelo técnico Thiago Carpini.

