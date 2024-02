Nem parece que caiu: Santos vive clima de festa com titulares e casa cheia

Em boa fase, o Santos se recusa a poupar titulares e quer fazer a festa com a torcida contra o São Bernardo, amanhã, às 11h, no MorumBis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Classificado e líder geral do grupo A do Paulista, o Santos até poderia poupar seus titulares e evitar desgastes, mas deve ir com força máxima no domingo. A diretoria está disposta a proporcionar uma grande festa ao torcedor que comparecer ao estádio.