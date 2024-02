Bournemouth x Manchester City: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Bournemouth está na parte de baixo da tabela, em 13º lugar, com 28 pontos. Com uma sequência de maus resultados recentes, a equipe viu a zona de rebaixamento se aproximar: são oito pontos de diferença para o Luton Town, 18º colocado.

O City está invicto há mais de dois meses. A última derrota da equipe foi diante do Aston Villa (1 a 0), no dia 6 de dezembro de 2023, pelo Campeonato Inglês. De lá para cá, são 16 jogos de invencibilidade, com 14 vitórias e dois empates.

O Bournemouth não vence pelo Campeonato Inglês há quase dois meses. O último triunfo foi no dia 26 de dezembro de 2023, sobre o Fulham (3 a 0). De lá para cá, são três empates e três derrotas na Premier League.

Bournemouth x Manchester City - 26ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 24 de fevereiro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)