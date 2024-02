Da ponta para lateral, Piton contou com corintiano para brilhar no Vasco

Fábio Santos se aposentou dos gramados no fim do ano passado, aos 38 anos. Ele teve passagens por São Paulo, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, dentre outros no país e no exterior.

Piton tenta repetir o gesto. O camisa 6 afirmou que tenta ajudar Leandrinho e Julião, jovens laterais do Cruz-Maltino.

Quando subi para o profissional, era o [Danilo] Avelar e o Carlos Augusto. Aprendi muitas coisas. E quando o Fábio chegou, me ajudou tanto em posicionamento, quanto na parte psicológica. Coisas extracampo e dentro de campo. Se tornou um espelho. Hoje, tento ajudar ao máximo, assim como me ajudaram lá atrás Piton

Começo nas quadras

Piton começou no futsal. Na primeira temporada no Corinthians, foi campeão do Mundial de Clubes sub-18, em final contra o Barcelona. Paralelamente a isso, buscava oportunidades no campo.

"Comecei no futsal e vi que é um esporte que eu podia evoluir, mas pensando no campo. Acredito que me ajudou em muitas coisas... E ganhou meu coração. Tenho amigos no futsal até hoje, assisto aos jogos", disse.