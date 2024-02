Transmissão ao vivo de Fluminense x LDU: onde assistir com imagens

Fluminense e LDU iniciam a final da Recopa Sul-Americana hoje (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

A transmissão ao vivo da decisão será na ESPN e Star+.

Atual campeão da Libertadores e invicto em 2024, o Fluminense chega embalado para o confronto. A última derrota do tricolor foi na final do Mundial de Clubes para o Manchester City, no fim do ano passado.