Acusação não concorda com pena e vai recorrer de sentença de Daniel Alves

O pedido inicial da acusação particular era de 12 anos, a pena máxima para casos de agressão sexual na Espanha. O Ministério Público havia pedido 9 anos.

"A sentença contempla as ações violentas e dá crédito ao depoimento de minha cliente, mas a pena não é condizente com o que acreditamos ser aplicável no caso", afirmou a advogada com exclusividade ao UOL.

Na manhã desta quinta-feira, a advogada de defesa de Daniel Alves, Inés Guardiola, também afirmou que recorrerá da decisão. "Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas já adianto que vamos recorrer", afirmou.

Os recursos devem ser apresentados à Audiência de Barcelona, que os julgará nos próximos meses. Depois da Sala de Apelações, caso haja novos recursos, o caso vai para o Tribunal Supremo da Espanha, a última instância do país.