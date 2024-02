Casão sobre James: 'Desculpa verdadeira é com atitudes e não com palavras'

O colunista Walter Casagrande analisou no UOL News Esporte a reintegração de James Rodriguez no São Paulo. Segundo Casão, o meia colombiano precisa provar seu pedido de desculpas na prática — mais com atitudes do que com palavras.

'O pedido de desculpas é só o início': Não pode aliviar ou diminuir a importância do que ele fez ao não ter ido para BH na Supercopa. Aquilo foi grave, não é uma coisa simples. Não é simplesmente 'eu não vou', fico aqui, depois alguém fica bravo, eu peço desculpa e tudo passa'. E a confiança? E o relacionamento entre os jogadores? E com a torcida? E a confiança do treinador? Ele fez uma vez isso, será que se ele ficar no banco ele não vai fazer de novo? Será que num momento que o São Paulo estive num momento legal e ele não estiver jogando, não vai fazer bico, criar um problema de comportamento? Então, o pedido de desculpas é só o início".

'Desculpas com atitudes, não com palavras': "As desculpas verdadeiras do James têm que ser com atitude, não com palavras, não é sair pedindo desculpa para todo mundo, fazer discurso para torcida, fazer uma reunião com a direção, pedir desculpas e está tudo bem, não. As desculpas são só a parte do arrependimento, mas não da conquista, não de você convencer. O que vai acontecer, o que vai reconquistar é o comportamento - o comprometimento e as atitudes que ele tomar daqui para frente. Não tem o que dizer".