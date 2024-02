Ratodependência? São Paulo não venceu mais desde a lesão do meia

Rato vinha sendo decisivo. O meia iniciou o ano em grande fase e já somava três assistências antes da lesão, duas delas na partida que quebrou o tabu na Neo Química Arena contra o Corinthians.

Chance de voltar contra o Guarani. O jogador tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, um problema considerado relativamente comum. Ele tem intercalado entre atividades na academia e no gramado e tem chance de estar à disposição no fim de semana.

