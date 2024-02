PSV x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Champions

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam hoje (20), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A partida terá transmissão do Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

PSV chegou no mata-mata após terminar na segunda colocação do Grupo B. O time somou nove pontos, com duas vitórias, três empates e uma derrota.