'Weverton nunca será do tamanho de Cássio, Ceni e Marcos', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola que Weverton falhou no gol de empate do Corinthians no Dérbi. Segundo ele, o goleiro do Palmeiras deveria ter aparecido para "dar a cara" após tomar o gol de falta de Rodrigo Garro do meio da rua. Nesse quesito, segundo ele, Weverton nunca será como Marcos, Ceni e Cássio.

'Situação de Cássio lembra Ceni e Marcos': "A situação do Cássio lembra muito a situação do Ceni e do Marcos, goleiros heroicos nos rivais, e que na parte final das carreiras tiveram uma dificuldade muito grande de manter o nível que eles tinham. Quando o goleiro atinge esse status, você não consegue barrá-lo, tem que ser uma coisa quase que por iniciativa do próprio goleiro. Não sei como será o Cássio depois desse Dérbi, sei que o Corinthians tem um bom reserva, o Carlos Miguel, porque inclusive o Cássio saiu contundido".

'Não posso comparar o Weverton ao Marcos': "Agora, não posso comparar o Weverton ao Cássio por diversos fatores, sobretudo pela personalidade. E aí também não posso comparar o Weverton ao Marcos. Se você vai na letra fria, pela conquista de títulos, pela longevidade, o Weverton provavelmente supere o Marcos, ganhou não sei quanto, jogou não sei quantas partidas, mas goleiro também tem que ter uma personalidade diferente, inclusive para dar a cara nos momentos ruins e bons. O Cássio a gente pode falar um monte de coisa, mas quantas vezes o Corinthians foi mal nos últimos tempos e foi ele quem deu a cara? Assim como o Rogério muitas vezes, até de forma desastrosa, assim como o Marcos muitas vezes, quase todas de uma forma desastrosa, mas ele dava a cara".