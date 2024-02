O Corinthians conquistou um empate heroico ontem contra o Palmeiras, com um gol no fim e o 2 a 2 no placar. Ainda assim, o time contou com um nome que não foi tão bem em campo, enquanto outro se destacou. Confira:

Foi bem

Rodrigo Garro: o argentino marcou o gol de falta que deu o empate ao Corinthians nos minutos finais da partida.

Foi mal

Cássio: o goleiro falhou no gol anotado por Endrick e foi expulso no segundo tempo.