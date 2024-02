Pulgar tem quadro viral e deve ser desfalque no Flamengo; veja o time

Pulgar já tinha ficado fora da última partida por suspensão. Ele deve ser substituído novamente por Igor Jesus, que entrou bem na rodada passada.

Fabrício Bruno deve ser poupado pela comissão técnica. O zagueiro é um dos jogadores mais utilizados por Tite, que vem rodando bastante o elenco.

A lista de desfalques aumenta. Gerson apresentou um quadro de hidronefrose com infecção renal e foi internado. Ele deve receber alta amanhã (20). O jogador treinou normalmente no sábado, mas apresentou dores no domingo. Allan já passava por um trabalho de reequilíbrio muscular e na sexta-feira teve diagnóstico de dengue.

Quem está de volta é De la Cruz. O uruguaio treinou normalmente com o elenco depois de apresentar problema no ombro.

O provável Flamengo tem: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

