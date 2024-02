Oliveira adota 'aqui é Corinthians' e busca sinergia com torcida por reação

Oliveira vê a grandeza do Corinthians justamente em sua torcida. O português revelou que já tinha vontade de treinar o clube ao ouvir os jogadores do Cuiabá, sua ex-equipe, que já haviam atuado no Timão:

"Quando nós os orgulhamos [torcedores], a gente percebe o tamanho desse clube. Quando veio o convite, eu tinha na minha outra equipe muitos jogadores que já estiveram aqui. À medida que iam falando do Corinthians, mais vontade tinha de estar aqui. Eu vim com uma expectativa de criar felicidade aos torcedores, jogadores e ao clube, mas sou só uma peça de um plano de várias peças. O caminho que fizemos é curto. Há um caminho longo para percorrer e muitas coisas a melhorar", declarou.

Situação segue delicada: "Vivemos jogo a jogo"

Apesar do empate heroico, o Corinthians segue em situação delicada. O clube continua na lanterna do Grupo C, com apenas dez pontos, faltando somente três partidas para a fase inicial.

"Desde que cheguei, vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é assim que vamos encarar cada treino e cada semana de preparação. Assim vamos nos preparar melhor e disputar a vitória em todos os jogos. O mais importante é descansarmos, com Ponte Preta, Ponte e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles. Se ganharmos os três jogos, possivelmente estaremos classificados", avaliou.