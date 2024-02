Murilo deveria ser expulso por fraturar costela de Yuri? Ex-árbitros opinam

Yuri Alberto, do Corinthians, sofreu uma fratura na região da costela após choque com o zagueiro Murilo no empate entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Os ex-árbitros divergiram sobre uma possível expulsão do defensor alviverde.

O que eles disseram

Não é lance para expulsão. É um choque de jogo, uma disputa de bola. Você não pode dizer que a bola não estava em disputa. Eu não vejo em nenhum momento o Murilo tendo uma jogada brusca ou um jogo grave de disputa de bola. Para mim o lance é normal, choque de jogo e segue. Alfredo Loebeling