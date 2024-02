Santos x Novorizontino: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Santos e Novorizontino se enfrentam hoje, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão na Cazé TV e Paulistão Play. O Placar UOL acompanhará tudo em tempo real.

O Peixe conseguiu a classificação para as semifinais da competição de forma antecipada e está com 19 pontos no Grupo A.