"Pupilo" de César Sampaio, Igor Jesus encanta no Flamengo e ganha espaço

A família de Igor já se emocionou ao ver o garoto com a camisa do Flamengo. Em um clássico com o Botafogo, no ano passado, todos os familiares, que são de Goiânia, estavam presentes. A mãe dele passou mal quando o volante foi até a arquibancada ao final da partida.

Igor também é do time dos românticos. Após a final do Brasileirão sub-20 no ano passado, diante do Palmeiras, ele pediu a namorada em casamento depois de levantar a taça de campeão.

O volante de 20 anos chamou a atenção do Flamengo quando atuava no sub-17 do Goiás. Ele chegou ao clube para terminar a formação em 2020. Na base, se tornou um dos líderes e virou capitão da equipe.

Ele estreou ainda sob o comando de Paulo Sousa no Carioca de 2022. Depois, teve chances no Brasileirão e na Copa do Brasil. Na temporada seguinte, foi titular em alguns jogos com Vítor Pereira, mas foi "esquecido" por Jorge Sampaoli. Com Tite em 2023, foi relacionado apenas uma vez, mas nem saiu do banco.

Igor Jesus tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. O vínculo, que ia até o final deste ano, foi renovado no meio do ano passado.

