Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Boa fase de Flaco López. O atacante argentino deve ser titular contra o Corinthians e vive seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras: são 5 gols marcados em 7 partidas na atual temporada.

Motivos para desconfiar

Palmeiras longe do Allianz Parque. A casa do Alviverde foi interditada pela Federação Paulista há duas semanas pela baixa qualidade do gramado, e o Palmeiras terá que mandar o clássico com um público bem menor na Arena Barueri.

