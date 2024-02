"Mais coração que razão", diz António Oliveira sobre empate do Corinthians

Vontade de estar no Corinthians: "Eu já havia trabalhado com alguns jogadores que atuaram aqui no Corinthians. E quanto mais eles falavam do Corinthians, mais vontade eu tinha de estar aqui. Vim na expectativa de criar felicidade, mas sou apenas mais uma peça. Sem uma delas, nada funciona. O caminho que fizemos é curto, há um caminho longo a percorrer, muita coisa para melhorar".

Classificação e jogos Paulista

Técnico sai em defesa do elenco: "Deu para entender o que sabia quando aceitei estar nessa cadeira: tem um grupo com caráter, qualidade. Só um grupo com grande qualidade consegue, dentro das circunstâncias que o jogo deu, consegue o empate. No primeiro tempo, o adversário tinha 20 finalizações, 5 no gol. Tivemos seis chutes no gol, mais do que o adversário".

Melhores no fim do jogo: "Nossa intenção foi competir com o adversário, que é extremamente competitivo e leva para questão física altíssima. Muitas vezes o adversário sobressaiu sobre nós, mas nos últimos 20 minutos tomamos conta do jogo e fomos felizes".