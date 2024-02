Jogo do Vasco hoje (18/2): horário e onde assistir ao vivo

O Vasco visita o Botafogo hoje (18), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

O clássico será transmitido ao vivo pela TV Band, Bandsports e Goat.

Com 13 pontos, o Vasco luta para voltar ao G4. O Cruz-Maltino ficou no empate sem gols com o Fluminense na última rodada.