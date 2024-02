Gómez é substituído no 1º tempo do Dérbi após dividida com Romero

Zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Corinthians após dividida com Romero.

Gómez sofreu falta dura nos primeiros minutos de jogo, tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar ao jovem zagueiro Naves. No lance da falta, Romero levou cartão amarelo.

Vale lembrar que o Palmeiras está desfalcado de outro pilar do time: Raphael Veiga. Com infecção ocular, o meia foi cortado durante o aquecimento para o Dérbi.