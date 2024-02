Escalações: Botafogo tem titulares e estreia; Vasco mantém três zagueiros

O Vasco terá Maicon e Rojas formando o trio de zaga com Léo. O técnico Ramón Díaz decidiu manter o esquema com três zagueiros mesmo com os desfalques de Medel e João Victor, que estão suspensos. Nos clássicos contra Flamengo e Fluminense, o Cruzmaltino não sofreu gols com esta formação.

Classificação e jogos Carioca

O clássico de hoje é o chamado jogo de seis pontos. Isso porque o Botafogo está na quarta colocação, com 14 pontos, e o Vasco está em quinto, com 13. Avançam para as semifinais os quatro primeiros da Taça Guanabara.

Veja as escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Vasco: Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.