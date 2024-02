Era Abel Ferreira expõe abismo de eficiência entre Palmeiras e Corinthians

Títulos

Abel Ferreira é o segundo técnico mais vitorioso da história do Palmeiras com 9 títulos. Está apenas a um de igual Osvaldo Brandão, que comandou o Verdão de 1945, 1947 a 1948, 1958 a 1960, 1971 a 1975 e 1980, e conquistou 10 taças.

Na 'era Abel' no futebol brasileiro, o Corinthians não conseguiu nenhuma taça. A equipe chegou à final da Copa do Brasil de 2022, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo.

