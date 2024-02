Democrata x Cruzeiro: horário, detalhes e onde assistir ao jogo do Mineiro

Democrata e Cruzeiro se enfrentam hoje (18), no Estádio José Mammoud Abbas (Mamudão), às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo vai passar no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Democrata é o lanterna do Grupo C com apenas 4 pontos. A equipe de Governador Valadares tem o pior ataque do Estadual e só venceu uma vez em cinco partidas.