Casares lamenta morte de Abílio Diniz: 'Uma das nossas maiores referências'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se pronunciou sobre a morte do empresário Abílio Diniz, que faleceu hoje aos 87 anos. Ele era tricolor fervoroso.

Casares afirmou que Abílio Diniz era uma das maiores referências do São Paulo. Em publicação em seu Instagram, o dirigente também se solidarizou com a família do antigo dono do Pão de Açúcar.