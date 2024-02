Botafogo x Vasco vai passar na Band? Saiba onde assistir ao vivo

Com 13 pontos, o Vasco luta para voltar ao G4. O Cruz-Maltino ficou no empate sem gols com o Fluminense no último compromisso.

Botafogo x Vasco -- Campeonato Carioca

Data e horário: 18 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Band, Bandsports e Goat