Botafogo X Vasco: como foi feita a escolha do árbitro do clássico?

A Ferj ignorou o pedido e colocou um árbitro do Rio e que não faz parte da Fifa. Atualmente, a federação só possui um profissional no quadro internacional: Bruno Arleu de Araújo, mas o mesmo encontra-se com uma lesão no joelho.

Wagner Magalhães foi escolhido pela experiência e por ter sofrido menos críticas no ano. Aos 44 anos, ele pertence à categoria master da entidade e carrega muitos clássicos no currículo.

Botafogo não tem reclamações; Vasco tem algumas

A escolha por Wagner não gerou reclamações, mas nem por isso ele está a salvo de críticas do Vasco no Carioca. O árbitro apitou duas partidas do clube neste Campeonato Carioca, sendo que em uma o Cruzmaltino criticou bastante e em outra também gerou reclamações.

O árbitro apitou o jogo de estreia do Vasco e foi criticado por não ter expulsado um adversário. Na partida, o Cruzmaltino venceu por 2 a 0, mas o zagueiro Capasso sofreu uma cotovelada na parte traseira da cabeça do atacante Matheus Lucas e precisou levar pontos. Wagner do Nascimento Magalhães não aplicou cartão na jogada, mas, posteriormente, o jogador do time de Saquarema (RJ) foi denunciado no artigo de agressão do TJD e suspenso por quatro jogos.

Reclamações no clássico com o Flamengo. Em seguida, Wagner do Nascimento Magalhães apitou o clássico do Vasco com o Flamengo. Internamente, no Cruzmaltino, a avaliação geral é de que o árbitro foi bem, mas muitos contestam o pênalti dado ao Rubro-Negro no fim do jogo, em cima de Arrascaeta, que Gabigol desperdiçou com uma defesa de Léo Jardim. Este lance, porém, não gerou uma unanimidade.