Abílio Diniz era são-paulino e descartou investir no clube do coração

O empresário cobrava profissionalismo do São Paulo nos últimos anos. Ele reclamava abertamente dos erros administrativos que levaram o Tricolor a entrar em problemas financeiros.

Classificação e jogos Paulista

Abílio, porém, deixou claro que nunca teve intenção em investir no clube. O motivo, segundo ele, era não ter o sentimento de que estaria comprando um lugar no São Paulo:

Eu tenho um envolvimento com o São Paulo, ajudei a eleger o Julio Casares. Agora, eu não ponho dinheiro no São Paulo de jeito nenhum, primeiro porque estaria comprando um lugar no São Paulo e não faço isso de jeito nenhum

Abílio Diniz, ao "Flow Podcast"

Fundou o Audax

Abílio Diniz também teve outra ligação com o futebol ao fundar o Audax. O projeto teve início em 2004, ainda com o nome de Pão de Açúcar Esporte Clube e, inicialmente, era só para as categorias de base. O trabalho, porém, foi ganhando corpo, chegou aos profissionais e se desenvolveu, inclusive ganhando a filial no Rio de Janeiro.

O Audax, porém, foi vendido em 2013. A decisão não partiu de Abílio e, sim, do grupo francês Casino, que controlava o Pão de Açúcar. O empresário, na época, foi contra a decisão e deixou claro isso em suas redes sociais: