5 questões que Carpini pode resolver em rara semana livre no São Paulo

Temos que aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real dos retornos do Igor, do Welington Rato e do Lucas. Imagina se eu estou comemorando.

2 - Lesões

Carpini resumiu em uma frase sua preocupação de momento no Tricolor: "Meu sonho é ter o elenco todo à disposição". Com sete jogadores no departamento médico, ele ainda não conseguiu repetir as escalações e tem buscado alternativas, mas o time tem mostrado falta de entrosamento com tantas modificações.

O São Paulo teve um início de temporada muito difícil e desgastante. O nível de concentração e o desgaste físico são muito grandes nesse início de temporada e o reflexo é esse — sete jogadores no DM, quatro ou cinco com participação muito grande no time, jogadores importantes para o nosso processo.

3 - Zaga reserva

Carpini também terá que resolver uma situação na zaga. O treinador não poderá contar com a zaga titular contra o Guarani. Diego Costa recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e está suspenso, enquanto Arboleda foi expulso. Assim, Alan Franco e Ferraresi surgem como principais opções, mas Carpini precisará trabalhar muito o sistema defensivo tricolor, que já ficou muito exposto no empate no MorumBis.