Tite evita falar em lua de mel no Fla e foge de comparação com ex-técnicos

Tite evitou falar em lua de mel e fugiu de comparativos com outros treinadores após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bangu. O técnico foi abraçado pelos rubro-negros em Aracaju.

Não quero usar o termo lua de mel. Não quero fazer comparativos. Vou usar palavras que o presidente usou no ônibus, ele falou da formação dele em colégios estaduais e disse que quer devolver para a vida aquilo que recebeu. Talvez no futebol eu queira devolver para os torcedores um pouco do que o esporte, a vida e meus pais me deram como educação. Quero retribuir de alguma forma. Tite, em entrevista coletiva

O que mais ele disse

Jogos fora do Rio: "Confesso que o calor humano que a gente tem sido recebido nos lugares é surpreendente. O torcedor tem um carinho de ver seus ídolos, um comportamento de uma equipe que é competitiva e leal. É forte. Não só pela grandeza da equipe, mas pelos comportamentos que tem e passa para a garotada para saber que, para vencer no futebol, não precisa ser expulso, deixar a perna, apelar. Só jogar e ser melhor. Gosto de equipe disciplinada. E esse processo todo é de construção que passamos fora do futebol, da necessidade de vencer, da grandeza do Flamengo, o meu cargo só vou manter se vencer e for campeão. Tudo isso atrelado ao aspecto da forma de jogar. Uma equipe que gosta de bola e compete de forma leal."