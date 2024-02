Sem Vasco, Ferj e Botafogo definem árbitro Wagner do Nascimento Magalhães

Com a ausência do Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e o Botafogo definiram o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para o clássico deste domingo (18) no Nilton Santos. Rodrigo Nunes de Sá comandará o VAR.

O que aconteceu

O Vasco enviou um ofício solicitando um árbitro Fifa e de fora do Rio de Janeiro. O pedido não foi acatado pela Ferj, que respondeu alegando que a solicitação "evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos".

O Cruzmaltino, então, decidiu não comparecer na reunião. O Botafogo esteve representado pelo diretor executivo, André Mazzuco, e pelo diretor de comunicação, Júlio Gracco.