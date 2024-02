'Paga estádio, depois contrata jogador', diz Mauro Cezar sobre Corinthians

'Essa é a cobrança no Corinthians': "Paga o estádio primeiro, depois contrata jogador. Pega emprestado, monta um time de refugo, se vira. Essa que é a cobrança que tem que ter no Corinthians, a gente tem muita paciência e entendimento, se vira, ninguém mandou o presidente se candidatar, todo mundo sabia dos problemas, cinco milhões no Garro, cinco milhões no Pedro Raul, quatro milhões no Matheuzinho, a dívida com o Mano Menezes, aí não quer pagar o estádio, ou pagar fazendo uma mirabolante operação. Isso é uma brincadeira".

'Corinthians se classificar no Paulistinha é o mínimo', diz Arnaldo Ribeiro

Buscar a classificação ao mata-mata do Paulista é o mínimo que o Corinthians deve fazer após o início ruim no campeonato, cobrou o comentarista Arnaldo Ribeiro. Para ele, o Timão precisa ter metas esportivas mais ousadas, condizentes com a folha de pagamento de um dos elencos mais caros do futebol brasileiro.

Assista ao Posse de Bola na íntegra